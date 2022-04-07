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Sıcak çatışma uyarısı verilen Donetsk'te halk tren garına akın etti

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde sıcak çatışma uyarısının ardından Kramatrosk kentindeki siviller tren garına akın etti.

07.04.2022 - 13:47 | | KRAMATORSK (İHA)
Sıcak çatışma uyarısı verilen Donetsk'te halk tren garına akın etti

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 43 gündür sürüyor. Saldırı riskinin arttığı ve devam ettiği bölgelerde tahliyeler devam ediyor. Donetsk Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'nun sıcak çatışmaların yaşanacağı yönündeki uyarısının ardından halk arasında panik başladı. Kramatorsk'ta siviller, kenti terk etmek için tren garına akın etti.

Son duruma ilişkin açıklama yapan Vali Kyrylenko, “Her gün saat 09:00’da Rusya tarafından öldürülenler anısına saygı duruşunda bulunuyoruz. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Donetsk bölgesinde 155 sivil öldü, 610 kişi yaralandı. Mariupol ve Volnovakha’daki kurbanların sayısı şu anda bilinmiyor. Rusya ölüm ve yıkım saçıyor” ifadelerini kullandı.

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