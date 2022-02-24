GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya’nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi
HaberlerDünya Haberleri Rusya’nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi
ABONE OL

Rusya’nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından çatışma bölgesine yakın noktalarda eğitime geçici olarak ara verildiği açıklandı.

24.02.2022 - 13:12 | | MOSKOVA (İHA)
Rusya’nın sınır bölgelerinde eğitime ara verildi

Rusya’nın, Ukrayna’ya saldırı başlatmasının ardından Ukrayna sınırına yakın kentlerde de yeni önlemler alınıyor. Rusya’nın güney bölgelerinde uçuşlara ara verilirken, bazı sınır kentlerine bombalar düştüğü öğrenildi. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Rusya Eğitim Bakanlığı, Donbass’a sınır olan Rostov kentindeki tüm sınır noktalarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, sivil halkın ve çocukların güvenliği için böyle bir karar alındığı vurgulanırken okullarda eğitimin ne zaman başlayacağı ile ilgili bilgi verilmedi.

GÜNCEL HABERLER

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili son dakika açıklaması! Dışişleri: Kabul edilemez

Sıradaki Haber
Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıfır ve ikinci el araba almak isteyen herkes için geçerli! Kredi faizleri düştü ve başladı...

Sıradaki Haber
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Ukrayna krizine NATO neden oldu

Sıradaki Haber
ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

ÇAYKUR işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR İŞKUR ile 630 mevsimlik işçi alımı yapacak!

Sıradaki Haber