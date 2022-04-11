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Rusya'nın saldırılarında 183 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarında 183 çocuk hayatını kaybederken, 342 çocuk yaralandı.

11.04.2022 - 12:17 | | KİEV (İHA)
Rusya'nın saldırılarında 183 Ukraynalı çocuk hayatını kaybetti

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, sivil can kayıpları da artmaya devam ediyor. Rus ordusunun sivil yerleşimleri hedef alması ile çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında yüzlerce çocuğun da olduğunu belirten Verkhovna Rada İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, “11 Nisan 2022 saat 08.00 itibarıyla Rus saldırılarının başladığı günden bu yana toplam 183 çocuk öldü ve 342 çocuk yaralandı” ifadelerini kullandı.

Denisova, Rus birlikleri Ukrayna’da saldırılarına devam ettiği için çocuklar arasındaki gerçek can kaybı sayısını belirlemenin artık imkansız olduğunu da belirtti.

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