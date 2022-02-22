Rusya'dan son dakika 'Türkiye' açıklaması!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Rus ordusu, kararın ardından bölgeye konuşlandırılmıştı.

Gelişmelerin ardından tüm dünyadan Rusya'ya tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağıran Erdoğan, "Biz Rusya’nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." dedi.