Rusya'dan son dakika kararı! 2 Mart'a kadar kapalı...
Rusya 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar ülkenin güneyindeki 12 havaalanını uçuşlara kapattığını açıkladı.
24.02.2022 - 09:51 |
Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
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