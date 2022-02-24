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DünyaRusya'dan son dakika kararı! 2 Mart'a kadar kapalı...
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Rusya'dan son dakika kararı! 2 Mart'a kadar kapalı...

Rusya 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar ülkenin güneyindeki 12 havaalanını uçuşlara kapattığını açıkladı.

24.02.2022 - 09:51 |
Rusya'dan son dakika kararı! 2 Mart'a kadar kapalı...

Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

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