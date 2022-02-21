Rusya'da Putin-Biden zirvesi hakkında flaş açıklama

Kremlin'den Putin-Biden zirvesi hakkında yapılan açıklamada "Plan yapmak için çok erken. Henüz somut bir plan yok ancak istenildiği an bir görüşme ayarlanabilir " ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusunda bir zirve düzenlenmesinde prensipte anlaştığı açıklanmıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Putin ile görüşmeyi "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi" şartıyla prensipte kabul ettiği ifade edilmişti.