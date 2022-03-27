Rusya ve Ukrayna, Türkiye’de görüşecek! Tarih belli oldu
Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde Kiev Yönetimi'ni temsil eden David Arahamia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28-29 Mart'ta heyetleriyle Türkiye'de yüz yüze görüşeceğiz" diyerek duyurdu.
27.03.2022 - 18:29 |
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için yoğun diplomatik çaba gösteren Türkiye, dünyanın beklediği çözümün çıkacağı ülke olmaya çok yakın...
Ukrayna heyetinde yer alan David Arahamiya, sosyal medya hesabından müzakerelerin Türkiye'de devam edeceğini duyurdu.
Halkın Hizmetkârı Partisi'nin üyesi olan Arahamia, müzakerelerin 28-30 Mart'ta yüz yüze olarak Türkiye'de yapılacağını açıkladı.