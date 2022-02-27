GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı
HaberlerDünya Haberleri Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı
ABONE OL

Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Ukraynalı heyetlerin ön koşul olarak Ukrayna-Belarus sınırında görüşme konusunda anlaştığı ifade edildi.

27.02.2022 - 18:57 | | İHA
Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 4’üncü günü girerken, Rusya ve Ukrayna müzakere konusunda anlaştı. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy’nin telefonda görüştüğü ifade edilerek, “Ukraynalı delegenin Rus delegelerle herhangi bir ön koşul olmadan Ukrayna-Belarus sınırındaki Pripyat Nehri yakınında görüşmeye karar verdiler. Lukaşenko, Ukraynalı delegelerin seyahati boyunca, görüşmeler esnasında ve delegelerin dönüşüne kadar uçakların, helikopterlerin, roketlerin Belarus topraklarında oldukları yerde kalacaklarına dair sorumluluk aldı” denildi.

“Belaruslu kardeşlerimiz siz uyuyorsunuz, biz vatanımızı savunuyoruz”

Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belarus halkına seslenerek, “Belaruslu kardeşlerimiz ne yazık ki bizimle değilsiniz. Sizin topraklarınızdan bizim evlerimiz bombalanıyor, çocuklarımız öldürülüyor. Kiev’e sabaha karşı saldırdılar. Siz bu saatlerde uyuyorsunuz ama biz vatanımızı savunuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNCEL HABERLER

Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Resmen açıkladı, zaferi ilan ettiler! Putin'den 'nükleer' tehdit...

Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmesi! Resmen açıkladı, zaferi ilan ettiler! Putin'den 'nükleer' tehdit...

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı resmen açıkladı: Dünyanın en büyük uçağıydı, Rusya yok etti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

Rusya ve Ukrayna müzakere için anlaştı

Sıradaki Haber
Ne petrol ne doğal gaz ne de bor! Geleceğin yakıtı olacak! Türkiye'den fışkırıyor

Ne petrol ne doğal gaz ne de bor! Geleceğin yakıtı olacak! Türkiye'den fışkırıyor

Sıradaki Haber
Türkiye'den son dakika Montrö açıklaması!

Türkiye'den son dakika Montrö açıklaması!

Sıradaki Haber
Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Bayram izni ve genel izinlerle flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Sıradaki Haber