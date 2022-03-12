Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler... Başkent Kiev büyük saldırıyı bekliyor: Ölüm konvoyu harekete geçti...

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. Günlerdir başkent Kiev'i ele geçirmeye çalışan Rus ordusu harekete geçti. Rus güçleri iki gündür batıda Irpin, doğuda Brovary üzerinden başkenti çevrelemeye çalışırken, Kiev yakınlarındaki 65 km’lik dev konvoy da yeniden pozisyon alıyor. İşte savaş bölgesinde yaşanan son dakika gelişmeleri...

09.51: Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın bir bölgede bulunan soğuk hava deposu, Rusya tarafından bombalandı.



Rusya, Ukrayna’da askeri noktalarla birlikte sivil alanları da vurmaya devam ediyor. Okulları, hastaneleri, marketleri ve evleri bombalayan Rus askerlerinin hedefinde bu kez soğuk hava deposu vardı. Kiev’e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde bir soğuk hava deposu, Rus askerlerinin hedefi oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve yapılan açıklamada, saat 03.50 sıralarında deponun vurulduğu ve bombalama sonucu çıkan yangına 4 araç ve 20 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Ölü ya da yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

09:43: Rus ordusu Harkov’a bağlı Yatskovka köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda evler ve araçlar zarar gördü. Ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

09.35: Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odessa kentinde Rus saldırılarına karşı etrafı kum torbalarıyla çevrelenen Duke de Richelieu heykeli, Ukrayna askerleri tarafından korunuyor.

09.20: Ukrayna'da, Rus askerleri belediye başkanını kaçırdı.



Rusya’nın Ukrayna saldırıları 17 gündür devam ediyor. Bölgede çatışmaların aksine akıl almaz olaylar da yaşanıyor. Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğruladı.

08.22: Rus ordusu Ukrayna’nın başkenti Kiev’e saldırı gerçekleştirmek için hazırlıklarını sürdürürken, Ukrayna birlikleri de mevzilenen Rus ordusuna ait tankları şok baskınlarla imha etmeye devam ediyor.

08.00: Tayvan hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal üzerine Tayvan’da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlattı.

07:30: YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medyayla ilişkili kanallara erişimi küresel olarak engellemeye başladığını duyurdu.

07.00: ABD’li uydu şirketi Maxar’ın sağladığı fotoğraflara göre, günlerdir Hostomel havalimanı yakınlarında bekleyen konvoydaki araçlar, arazide yeniden konuşlanıyor. Askeri uzmanlar hareketliliğin “uzun ve kanlı” çatışmaların başlangıcı olabileceği uyarısında bulundu. Ukraynalılar, halihazırda yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı başkentin kuşatılmasını bekliyor. Şehrin kaderinin 12 gündür devam eden kuşatma yüzünden su, elektrik ve ısıtmadan mahrum kalan Mariupol, Harkov veya Suma’nınkine benzer olmasından endişe ediliyor.

Geçen günlerdeki bekleyiş hali Kiev’e savunma için hazırlanma fırsatı verdi. Belediye Başkanı Vitali Klitschko, şehri adeta bir “kaleye” dönüştürdüklerini söyledi. Rusların kentin doğusu Brovary’den gelebileceğini belirten Klitschko, “Her bir cadde, her bir bina, her bir kontrol noktası güçlendirildi. Kent bir kaleye dönüştü” diye konuştu. Savunma birlikleri yollara hendekler kazdı, barikatlar kurdu. Kentteki hemen tüm binalar Ukrayna askeri için siper görevi görüyor. Ukrayna ordusu, Rus kuvvetlerinin Kiev’e yönelik saldırılarını sürdürdüğünü, özellikle 90 km kuzeybatıdaki Kukhari’den ve 40 km doğudaki Demidov’a kadar olan bölgede Ukrayna savunmasını kırmaya çalıştığını söyledi.





SALDIRI POZİSYONU ALDILAR

ABD istihbaratı da Rus askerinin başkente yaklaştığını teyit etti. Pentagon, önceki gün kent merkezine 20 km mesafede olan Rus konvoyunun artık sadece 15 km mesafede bulunduğunu belirtti. Konvoyda yiyecek ve mühimmat taşıyan kamyonların yanı sıra yaklaşık 15 bin asker olduğu sanılıyor. Yakıt eksikliği gibi lojistik sorunlardan ötürü yaklaşık bir haftadır neredeyse hareketsiz bekleyen konvoydaki bazı araçların, ayrılarak ağaçlık alanlarda saldırı pozisyonu aldığı da görüldü.

YENİ CEPHELER AÇILDI

Öte yandan Rusya ilk kez ülkenin ortasındaki Dnipro şehrini vurdu. Üç saldırıda bir anaokulu, sivil apartman ve iki katlı ayakkabı mağazası bombalandı. En az bir sivil öldü. Batıdaki Lutsk ve Ivano-Frankivsk şehirleri de ilk kez hedef alındı. Her iki kentte askeri havaalanları vuruldu, en az iki asker öldü.





‘ORTAÇAĞ TARZI TAKTİKLER’

Bu arada 430 bin nüfuslu Mariupol’da kuşatma 12 gündür sürüyor. Dondurucu soğukta, ısıtmadan yiyeceğe kıtlık halinin siviller için hayatı çekilmez kıldığı kentte, Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk’a göre 1300 sivil yaşamını yitirdi. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya’nın hassas ve hedefli saldırıları terk edip “ortaçağ” tarzı kuşatma taktiğini benimsediğini, Rusya’nın “tıpkı Suriye’de olduğu gibi askerlerden çok sivil öldürdüğünü” söyledi.

03.12: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenskiy, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.

03.06: Rusya, işgal ettiği Ukrayna'nın Nikolaev ve Mariupol kentlerine düzenlediği saldırılara gece boyunca aralıksız devam etti.

02.20: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya’ya teşekkür etti.

00.30: ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi ‘kara listeye’ dahil edildi.

00.30: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit arz ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.