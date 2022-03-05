Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri! Rus ordusunda büyük şok: Putin'in sağ kolu öldürüldü...

Rus ordusu Ukrayna topraklarında adım adım ilerliyor. İşgalin 10. gününde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Zelenski ilk Kez NATO'yı hedefe koyarak, "NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek" ifadelerini kullandı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu sosyal medya devi Facebook ve Twitter'a erişimin kısıtlandığını açıkladı. Öte yandan bu sabah Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı.

08:00: Singapur Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların ayrıntılarını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan detaylara göre, belirlenen Rus bankalarına ve kuruluşlarına mali tedbirler uygulanacak. Singapur Güneydoğu Asya'da Rusya'ya yaptırım uygulayan ilk ülke oldu.

PUTİN'İN SAĞ KOLU ÖLDÜRÜLDÜ

07.44: Batılı yetkililer, bir kaç Rus komutanın Ukrayna'daki ilerlemedeki hayal kırıklığı nedeniyle risk aldıktan sonra öldürüldüğünü duyurdu.



Telegraph Gazetesi'nde yer alan iddiaya göre öldürülen en kıdemli subay, Rusya Yedinci Hava İndirme Tümeni komutanı ve 41. Kombine Silah Ordusu komutan yardımcısı Tümgeneral Andrei Sukhovetsky idi. Komutanın Ukraynalı bir keskin nişancı tarafından vurulduğu bildirildi. Rus haber kaynakları, Rusya'nın en kıymetli komutanlarından biri ve Putin'in sağ kolu olarak bilinen komutanın öldürüldüğünü doğruladı

07:06: Washington Post gazetenin güvenliğini korumak için Rusya'daki muhabirler tarafından üretilen haberlerde artık personel isimlerine yer vermeyeceğini söyledi.

06:47: ABD'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, Rus ordusunun Ukrayna'nın Energodar kentindeki Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırısını kınadı.

06:16: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları üzerine ABD, B-52 Stratofortress bombardıman uçakları ile NATO'nun doğu kanadı üzerinde Almanya ve Romanya ordularıyla birlikte tatbikat düzenledi.

06:00: Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı. Mariupol belediye başkanı Vadym Boychenko 400.000 kent sakininin bir kısmının güvenli bir şekilde tahliyesine izin vermek için askeri yardım ve insani bir koridor istedi.

05:45: ABD'nin BM büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rus kuvvetlerinin şu anda Ukrayna'nın en büyük ikinci nükleer tesisine yaklaştığını söyledi ve tehlikenin devam ettiği konusunda uyardı.

05:30: Bloomberg'in aktardığı bilgiye göre göre Samsung, Rusya'ya sevkiyatları askıya alan en son şirket oldu.Şirket ayrıca bölgedeki insani yardım çabalarına 6 milyon Dolar bağışta bulunacak.

05:00: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belçika'nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın diğer çatışmalarda kullandığı acımasız taktikler nedeniyle Ukrayna'daki savaşın muhtemelen siviller için daha da yıkıcı bir hale geleceğini belirterek, Rusya'nın Ukrayna işgaline devam etmesi halinde ABD'nin Ukrayna'ya yönelik desteğinin artacağına dikkat çekti.

04.15: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer Dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

03.50: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği'ne (AB) müfettiş görevlendirme konusunda çağrı yaptı. Shmyhal, "AB, IAEA ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinden oluşan barışı koruma gruplarının, Ukrayna'daki 5 nükleer santralin tümünde güvenliği sağlama çağrısında bulunuyorum. Bu bir dünya güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı.

04.15: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna'daki Rus işgali devam ederken diğer Dünya liderleriyle görüşmeler gerçekleştirmek üzere önümüzdeki hafta İngiltere ve Letonya, Almanya ve Polonya'ya ziyaret düzenleyeceğini duyurdu.

03.50: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği'ne (AB) müfettiş görevlendirme konusunda çağrı yaptı. Shmyhal, "AB, IAEA ve Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme Müfettişliği temsilcilerinden oluşan barışı koruma gruplarının, Ukrayna'daki 5 nükleer santralin tümünde güvenliği sağlama çağrısında bulunuyorum. Bu bir dünya güvenliği meselesidir" ifadelerini kullandı.

01.50: Rusya'da "sahte haber" yapanlara hapis cezası öngören yasanın geçmesinin ardından CNN, bu ülkedeki yayınlarını durdurma kararı aldı. Ayrıca Bloomberg de Rusya'daki gazetecilerinin çalışmalarını 'geçici olarak' askıya alacağını açıkladı.





00.40: Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, yaptığı açıklamada NATO'ya sert bir tepki göstererek, "İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel akaryakıt yakıt tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı.