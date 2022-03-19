Rusya-Ukrayna savaÅŸÄ±nÄ±n 24. gÃ¼nÃ¼nde de Ã§atÄ±ÅŸmalar ve bombalamalar devam ediyor. Ukrayna, Azak Deniziâ€™ne baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kaybetti. DÃ¼nyanÄ±n nefesinin tutarak beklediÄŸi ABD-Ã‡in zirvesi gerÃ¶ekleÅŸti. Rus kozmonotlar, Ukrayna temalÄ± kÄ±yafetlerle UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'na Ã§Ä±ktÄ±. Rusyaâ€™da savaÅŸ karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n protestolarÄ± sÃ¼rerken askerlik ÅŸubesine saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi.

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08.01: Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping, cuma gÃ¼nÃ¼ ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Bidenâ€™a Tayvan konusunun Ã§ok hassas olduÄŸunu ve doÄŸru ele alÄ±nmamasÄ± durumunda bunun Ã‡in-ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilere zarar vereceÄŸini ilettiÄŸini duyurdu.

ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden ile Cuma gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Biden ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Tayvan konusunda iliÅŸkin ABD'ye sert mesajlar gÃ¶nderdiÄŸini duyurdu. Xi Jinping, Bidenâ€™a Tayvan konusunun Ã§ok hassas olduÄŸunu ileterek, bu konunun doÄŸru ele alÄ±nmamasÄ± durumunda bu durumun Ã‡in ile ABD arasÄ±ndaki iliÅŸkilere zarar vereceÄŸini ilettiÄŸini kaydetti. Xi Jinping ayrÄ±ca, Tayvan meselesinin ABD ile aralarÄ±ndaki en Ã¶nemli ve aynÄ± zamanda en hassas olan konu olduÄŸunun da altÄ±nÄ± Ã§izdi. 1 saat 50 dakika sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Xi Jinping, bazÄ± ABDâ€˜li isimlerin Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± isteyen Tayvanâ€™daki gÃ¼Ã§lere yanlÄ±ÅŸ mesaj gÃ¶nderdiÄŸini ve bunun Ã§ok tehlikeli bir durum olduÄŸunu Bidenâ€™a ilettiÄŸini aktardÄ±. Xi Jinping, Biden'Ä±n ve yÃ¶netiminin Tayvan konusuna gereken Ã¶nemi vereceklerini umduÄŸunu da sÃ¶zlerine ekledi. Xi Jinping, gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ukraynaâ€™da barÄ±ÅŸÄ±n bir an Ã¶nce saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini, ABD baÅŸta olmak Ã¼zere NATOâ€™nun da Rusya ile diyalog kurarak Ukrayna krizindeki dÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ Ã§Ã¶zmeleri gerektiÄŸini ifade ettiÄŸini kaydetti.

07.35: Rusyaâ€™dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay ÃœssÃ¼â€™nden Soyuz MS21 uzay aracÄ± ile uzaya fÄ±rlatÄ±ldÄ±. BaÅŸarÄ±lÄ± fÄ±rlatmanÄ±n ardÄ±ndan kozmonotlar UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonuâ€™na ulaÅŸÄ±rken, kozmonotlar Ã¼zerlerinde Ukrayna bayraÄŸÄ±nÄ±n renklerini taÅŸÄ±yan uzay kÄ±yafetleri giyerek kameralara poz verdi.





Rusya Federal Uzay AjansÄ± (Roscosmos) tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonotun, Kazakistanâ€™da yer alan Baykonur Uzay ÃœssÃ¼â€™nden Soyuz MS21 uzay aracÄ± ile UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonuâ€™na gÃ¶nderildiÄŸi ifade edildi. BaÅŸarÄ±lÄ± fÄ±rlatmanÄ±n ardÄ±ndan Rus kozmonotlarÄ±n istasyonuna kilitlendikleri belirtildi. Ä°stasyonda gÃ¶revli olan Roscosmos kozmonotlarÄ± Anton Åžkaplerov ve Pyotr Dubrov, NASA astronotlarÄ± Mark Vande Hay, Raja Chari, Thomas Marshburn, Kayla Barron ve ESA astronotu Matthias Maurer ise gelen 3 Rus kozmonotu kapÄ±da karÅŸÄ±ladÄ±. KarÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan Rus kozmonotlar, UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonuâ€™nda Ukrayna bayraklarÄ±nÄ±n rengini taÅŸÄ±yan sarÄ± ve mavi renkteki uzay kÄ±yafetlerini giyerek poz verdi. Rus basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde ise, daha Ã¶nce sadece mavi renkte kÄ±yafetler giyen Rus kozmonotlarÄ±n bu deÄŸiÅŸiminin, Rusyaâ€™nÄ±n Ukrayna Ã¼zerinde hakimiyet kurduÄŸu ve bunu uzaya taÅŸÄ±mak istediÄŸi yorumlarÄ± yapÄ±ldÄ±.

07.09: Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Rusyaâ€™ya katÄ±lmasÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle baÅŸkent Moskovaâ€™da dÃ¼zenlenen kutlamalara katÄ±larak binlerce kiÅŸinin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Rusyaâ€™nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda KÄ±rÄ±mâ€™Ä± Ukraynaâ€™dan ilhak ederek topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n 8â€™nci yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskovaâ€™da bÃ¼yÃ¼k kutlamalar dÃ¼zenlendi. Kent merkezlerinde yapÄ±lan yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸlerin ardÄ±ndan Moskovaâ€™daki Lujniki Stadyumuâ€™na giden 100 bine yakÄ±n kiÅŸi, burada dÃ¼zenlenen konserleri izledi. Stadyumdaki konserlerin sÃ¼rpriz konuÄŸu ise Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin oldu. Binlerce kiÅŸinin sevgi gÃ¶sterileri altÄ±nda sahneye Ã§Ä±kan Putin, "18 Mart 2014'te KÄ±rÄ±m ve Sivastopol'da yapÄ±lan referanduma giden insanlarÄ±n kendi topraklarÄ±nÄ± birleÅŸtirmeyi istemeleri ortak kaderimizdi. Kendi topraklarÄ±nda yaÅŸadÄ±lar ve yaÅŸadÄ±klarÄ± tarihi vatanlarÄ± Rusya ile ortak bir kaderi yaÅŸamak istediler. Bunu yapmaya haklarÄ± vardÄ± ve amaÃ§larÄ±na ulaÅŸtÄ±lar. Ã–ncelikle bayramlarÄ±nÄ± kutlayalÄ±m, bu onlarÄ±n bayramÄ±dÄ±r. Tebrikler! Bu sÃ¼re zarfÄ±nda Rusya, KÄ±rÄ±m ve Sivastopol'u yÃ¼kseltmek iÃ§in Ã§ok ÅŸey yaptÄ±. Ã‡Ä±plak gÃ¶zle hemen gÃ¶rÃ¼lemeyen ÅŸeyler yapmak gerekiyordu. Temel amaÃ§lar gaz arzÄ±, enerji arzÄ±, toplumsal hizmetler, yol aÄŸÄ±nÄ±n restorasyonu, yeni yollarÄ±n, otoyollarÄ±n ve yeni kÃ¶prÃ¼lerin inÅŸasÄ±" ifadelerini kullanarak KÄ±rÄ±mâ€™a yapÄ±lan yatÄ±rÄ±mlardan bahsetti.

06.41: Ukrayna SilahlÄ± Kuvvetleri, Rus birliklerinin kÄ±yÄ±larÄ±nda tam kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± Azak Denizi ile baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ± tamamen kaybettiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

03.43: Rusyaâ€™da savaÅŸ karÅŸÄ±tlarÄ±nÄ±n protestolarÄ± sÃ¼rerken 21 yaÅŸÄ±ndaki bir genÃ§ Rusya'nÄ±n Moskova OblastÄ±'na baÄŸlÄ± LuhovitsÄ± kentindeki bir askerlik ÅŸubesine molotof kokteylleri ile saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.

03.27: Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Jen Psaki, ABD BaÅŸkanÄ± Joe Biden'Ä±n Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Xi Jinping ile yaptÄ±ÄŸÄ± sanal gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Ã‡in'in Rusya'ya maddi destek saÄŸlamasÄ± halinde Ã‡in'e doÄŸrudan etkilerinin ve sonuÃ§larÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± ilettiÄŸini kaydetti.

03.14: Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy, Rusya ile mÃ¼zakereleri iÅŸaret ederek ancak mÃ¼zakereler yoluyla Rusyaâ€™nÄ±n hatalarÄ±ndan geri dÃ¶nÃ¼lebileceÄŸini belirtti. Rusya'nÄ±n, Ukrayna'daki insani koridorlarÄ± ve tahliyeleri engellemesine de deÄŸinen Zelenskiy, "Ä°ÅŸgalciler Ã§oÄŸu bÃ¶lgede Ã§evredeki kentlere insani yardÄ±m tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaÅŸ suÃ§udur" dedi.



Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy, Rusyaâ€™nÄ±n Ã¼lkesine saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n 23. gÃ¼nÃ¼nde hem Ukrayna hem de dÃ¼nya kamuoyuna aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve Rusyaâ€™ya da yeni bir mesaj gÃ¶ndererek mÃ¼zakereleri iÅŸaret etti. KonuÅŸmasÄ±nda, Rusyaâ€™nÄ±n Ukrayna'da saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kentlerden sivillerin tahliyesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± aktaran Zelenskiy, "BugÃ¼n Ukraynaâ€™da 7 koridor vardÄ±. Sumi BÃ¶lgesiâ€™nde 6 ve Donetsk BÃ¶lgesiâ€™nde 1 sivil koridoru vardÄ±. Mariupol kuÅŸatmasÄ±ndan 9 binden fazla insan tahliye edildi. Toplamda 180 binden fazla UkraynalÄ± insani yardÄ±m koridorlarÄ± Ã¼zerinden kurtarÄ±ldÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

01.56: Ukrayna BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ä°rina VereÅŸuk, Ukraynaâ€™da sivillerin tahliyesine dair rakamlara deÄŸinerek, 7 tahliye koridorundan 9 bin 145 kiÅŸinin tahliye edildiÄŸini duyurdu.

01.23: Rusya'nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndaki Ukrayna'nÄ±n liman kenti Odessa'da hava savunma sistemleri devreye girdi. Ruslara ait insansÄ±z hava araÃ§larÄ±nÄ± hedef alan hava savunma sistemleri ardÄ± ardÄ±na ateÅŸ aÃ§arken, Rus insansÄ±z hava araÃ§larÄ± savunma sisteminden atÄ±lan fÃ¼zelerle imha edildi.

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