Rusya - Ukrayna savaşında kritik gelişme! Şehir düştü: 3500'den fazla asker öldürüldü, 200 asker esir alındı

Tüm dünya Ukrayna - Rusya savaşını takip ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Ukrayna işgalinde üçüncü gününde de bölgeden Çatışma haberleri geliyor. İşte kritik bölgede yaşanan son dakika gelişmeleri...

10.19: Moskova ile Antalya arasındaki uçuş süreleri, Rusya'nın saldırısının ardından Ukrayna'nın hava sahasının kapanmasıyla yaklaşık 2 saat uzadı.

10.13: Ukrayna’nın başkenti Kiev‘de bombalar ve sirenler altında bir bebek dünyaya geldi.

10.02: Ukrayna İçişleri Bakanlığından çatışmaların 3. gününde yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusunun Rus güçleriyle çatışması sonrasında ülke genelinde 3 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 14 savaş uçağının düşürüldüğü belirtildi.

09.56: Kazakistan, Ukrayna’daki vatandaşlarını tahliye çalışmaları kapsamında ilk seferin bugün yapılacağını bildirdi.

09.46: Japon bir şirkete ait Panama bandıralı yük gemisinin Karadeniz açıklarında Rus füzesi ile vurulduğu bildirilirken, 20 kişilik mürettebattan 1 kişinin yaralandığı açıklandı.

09.30: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Silah bırakma çağrısı yaptığım yalan, silahlarımızı bırakmıyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkeden kaçtığı ve silah bırakma çağrısı yaptığı iddialarına karşılık paylaşım yaparak hakkında çıkan haberleri yalanladı. Sosyal medyadan halka seslenen Zelenskiy "Günaydın Ukraynalılar. Şimdi haberlerde çok fazla yalan haber dolanıyor benim silah bırakma çağrısı yaptığıma dair. Ben buradayım ve silahlarımızı bırakmıyoruz. Biz ülkemizi koruyacağız. Silahlarımız bizim doğrularımızdır. Doğrularımızda bizim toprağımızdır, bizim ülkemizdir, çocuklarımızdır. Bütün bunları koruyacağız. Söylemek istediklerim bu kadardır. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

08.50: Interfax Haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna’nın güneyindeki Melitopol şehrini ele geçirdi.

Haberde Bakanlığın şu açıklaması yer aldı:

“25 Şubat’ın gece geç saatlerinde, Azovskoye (Ukrayna) yakınlarındaki amfibi çıkarmasının ardından Rus birlikleri, direnişle karşılaşmadan Melitopol'a girdi."

08.30: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: 3500'den fazla Rus askeri öldürüldü, 200 asker esir alındı.

07.50: Ukrayna'nın Lviv kentinde Rusya'nın saldırılarının ardından mahsur kalan Türk vatandaşı 3 kız, yetkililerden yardım istedi.



Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırılar devam ederken, ülkenin Lviv kentinde mahsur kalan Türk vatandaşı Çağla Güntekin, Ece Üner ve Emine Şahin, kaydettikleri görüntüler aracılığıyla yetkilerden yardım istedi. Görüntülerde, Ukrayna'ya iş için geldiklerini ve sağlık çalışanı olduklarını belirten Üner, Ukrayna vatandaşı olmadıkları için otellerde kalamadıklarını ifade etti. Ayrıca Güntekin, Ukrayna'ca bilmediklerini, tercümanlarının kaçtığını ve geceyi sokakta geçirmek mecburiyetinde kaldıklarını kaydetti. Mahsur kalanlardan Emine Şahin ise, dolandırıldıklarını belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

07.48: ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını "koşulların bir anda kötüleşebileceği" konusunda uyardı ve ülkedeki ABD vatandaşlarına en yakın sığınakları bulmaları yönünde çağrıda bulundu.

07.45 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den ABD'nin tahliye teklifine jet yanıt: Bana tahliye aracı değil silah lazım.

07.12: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

07.10: Kiev sokaklarında çatışma çıktı

Ukrayna Haber ajansı Interfax’ın aktardığına göre, yetkililer yaptıkları yazılı bir açıklama ile başkent Kiev sokaklarında çatışmaların başladığını duyurdu. Açıklamada, “An itibarıyla şehrin sokaklarında çatışmalar var” denildi.

Halkın sığınaklarda kalmaları istenirken, balkon ve pencerelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu.

07.00: Ukrayna'daki ABD büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının en yakın sığınakları bulmaları konusunda uyarıda bulundu.

06.45: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de kent merkezi yakınlarında yerel saatle 05.45 sularında çok sayıda silah sesi yankılandı.

06.25: Ukrayna BM Daimi Temsilcisi Sergey Kislitsa'dan, Rusya'ya sert tepki.

06.00: Ukrayna genelinde internet kesintileri yaşanıyor.

05.45: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna’nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Gündüz Ukrayna'ya hava harekâtları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi.

05.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda (BMGK) Rusya’nın Ukrayna operasyonunu kınayan taslağa "evet" oyu kullanan ülkelere teşekkür etti.

04.50: Washington Post'da yer alan habere göre, ABD'li yetkililerin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazırlıklı olduklarını belirtti.

03.40: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait Su-27 tipi Savaş uçağının Rusya’ya ait IL-76 tipi askeri nakliye uçağını düşürdüğünü duyurdu.

03.20: ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK’da Rusya’nın veto kararından sonra “Bu meseleyi, Rusya’nın vetosunun uygulanmadığı Genel Kurul’a taşıyacağız ve dünya Rusya’yı sorumlu tutacak” dedi.

03.05: Ukrayna Hava Kuvvetleri, Kiev'in 10 kilometre güneyindeki Vasylkiv kasabasında şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. Rus ordusunun buraya askerlerini indirmeye çalıştığı bildiriliyor. Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, gece yarısı Rusya'ya ait bir helikopter ile Su-25 uçağının S-300 Hava Savunma Sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

02.50: Ukrayna'nın İsrail Büyükelçisi Yevgen Korniyçuk, Zelenski'nin İsrail Başbakanı Naftali Benenett'ten arabulucuk yapmasını istediğini açıkladı. Korniyçuk, "Cumhurbaşkanımız İsrail'in hem Rusya hem de Ukrayna ile harika ilişkileri olan tek demokratik ülke olduğunu düşünüyor ve bu da görüşmelere olanak sağlamak için kullanılabilir" dedi. Korniçyuk görüşmeler için Minsk yerine Kudüs'ün daha tercih edilebilir olduğunu çünkü Belarus'un Rusya'nın müttefiki olduğunu ve Ukrayna'nın Belarus lideri Lukaşenko'nun meşruiyetine inanmadığını ifade etti.

02.30: Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky, Ukrayna'nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdinin hayatını kaybettiğini açıkladı.