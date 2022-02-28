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DünyaRusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşının sona ereceği tarihi duyurdu!
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Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşının sona ereceği tarihi duyurdu!

Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Federov, Ukrayna'ya yönelik işgal girişimlerinin 2 Mart'ta sona ereceğini söyledi.

28.02.2022 - 13:45 |
Rusya Ukrayna savaşı ne zaman biter? Rusya Ukrayna savaşının sona ereceği tarihi duyurdu!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatının biteceği olası tarih açıklandı. Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, Putin’in Ukrayna saldırısı için ilk emrinin "operasyonu 2 Mart'a kadar tamamlamak" olduğunu açıkladı.

Rusya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, Putin’in Ukrayna işgali için ilk emrinin "operasyonu 2 Mart'a kadar tamamlamak" olduğunu, bu yüzden önümüzdeki birkaç günün harekât için kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Moskova ve Kiev arasındaki ön koşulsuz görüşmelerden umutlu olduğunu söyleyen Fedorov, "Ön koşulsuz görüşmeler devam etmeli. Kiev'deki arkadaşlarımın (bu konudaki) görüşlerinden ve Ukrayna'nın öncülüğünden haberdarım. Oturup konuşmaya hazırlar, ancak ön koşul olmadan" dedi.

Ukrayna'yı tanıdığımdan söylüyorum; kimse Rus askerlerini çiçeklerle karşılamaz

Federov, ayrıca, Ukrayna'daki direnişin ve Batı'nın Rusya'ya karşı uygulayacağı yaptırımların Moskova'nın öngördüğünden daha sert olduğunu söyledi.

Eski bakan, "Daha önce de tekrarlamıştım, Ukrayna'yı tanıdığımdan söylüyorum; kimse Rus askerlerini çiçeklerle karşılamaz. Bu bir gerçek" dedi.

Yaptırımlar hakkında konuşan Fedorov sözlerine şöyle devam etti:

"(Rusya) daima 'biz büyük bir ülkeyiz, biz müthiş bir ülkeyiz. Size gaz ve petrol tedarik ediyoruz. Bize bir daha asla bu tür yaptırımlar uygulamayacaksınız' diye düşünüyor. (Ancak), bugünün gerçeği bu ve (yaptıkları) birçok soruna neden oldu".

 

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