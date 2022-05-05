GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya resmen duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız
HaberlerDünya Haberleri Rusya resmen duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız
ABONE OL

Rusya resmen duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız

Rusya Savunma Bakanlığı, önümüzdeki 3 gün boyunca Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesine yönelik insani koridor açılacağını duyurdu.

05.05.2022 - 00:15 | | İHA
Rusya resmen duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız

Rusya'nın kuşatması altındaki Mariupol kentinde bulunan Azovstal fabrikasındaki siviller hala tahliye bekliyor. Dün 156 sivilin tahliyesinin ardından fabrikada kalan sivillerin tamamının tahliye edilmesi için Rusya Savunma Bakanlığı, 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde insani koridor açılacağını duyurarak, "Rusya Silahlı Kuvvetleri 5, 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde TSİ 08.00 - 18.00 saatleri arasında bölgeden insani bir koridor açıyor" ifadelerini kullandı.
Bakanlık, fabrikadaki sivillerin tahliyesi için tek taraflı ateşkes ilan edildiğini belirterek, bu süre zarfında Rusya Silahlı Kuvvetleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti askeri oluşumlarının tek taraflı olarak saldırıları durdurduğunu ve birimlerin güvenli bir mesafeye çekildiğini kaydetti.

GÜNCEL HABERLER

HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı

HDP'li eski belediye başkanı İsmail Arslan tutuklandı

Çekya koronavirüs kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Çekya koronavirüs kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Rusya resmen duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız

Rusya resmen duyurdu: Sivillerin tahliyesi için 3 gün boyunca insani koridor açacağız

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çekya koronavirüs kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Çekya koronavirüs kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

Sıradaki Haber
Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı

Beyoğlu'nda 120 düzensiz göçmen yakalandı

Sıradaki Haber
Kripto paralarda Fed faizi etkisi! Flaş karar, dengeler değişti! Bitcoin ve Ethereum ve Altcoin’ler...

Kripto paralarda Fed faizi etkisi! Flaş karar, dengeler değişti! Bitcoin ve Ethereum ve Altcoin’ler...

Sıradaki Haber
Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

Sıradaki Haber