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Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

Rusya, Ukrayna’nın sahil kenti Odessa’da sivil yerleşimleri hedef aldı.

21.03.2022 - 15:40 | | KİEV (İHA)
Rusya, Odessa’da sivil yerleşimleri vurdu

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 26 gündür aralıksız sürerken, Rus ordusu bu kez Odessa kentini hedef aldı. Saldırıların ardından çok sayıda sivil yerleşim yeri zarar görürken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından zarar gören evlerin görüntüleri yayınlandı.

Saldırının ardından resmi kaynaklar tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Ukrayna basınına düşen diğer bir görüntüde de Odessa kıyılarının Rus bombaları tarafından vurulduğu görüldü.

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