Rusya müzakere heyeti İstanbul’a geldi

İstanbul’da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Moskova'dan İstanbul'a gelen Rusya heyetini taşıyan RSD 0888 kuyruk tescilli Rusya Federasyonu'na ait Tupolev TU-204 300 tipi uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı.