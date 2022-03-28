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Rusya müzakere heyeti İstanbul’a geldi

İstanbul’da gerçekleşecek Rusya-Ukrayna müzakereleri için Rusya heyeti İstanbul'a geldi.

28.03.2022 - 16:58 | | İSTANBUL (İHA)
Rusya müzakere heyeti İstanbul’a geldi

İstanbul’da yarın yüz yüze gerçekleşmesi beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri için Moskova'dan İstanbul'a gelen Rusya heyetini taşıyan RSD 0888 kuyruk tescilli Rusya Federasyonu'na ait Tupolev TU-204 300 tipi uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen heyet, kendilerini bekleyen araçlara binerek havalimanından ayrıldı.

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