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Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişini yasakladı

Rusya yeni yaptırım kararlarına açıkladı. Rusya'dan yapılan açıklamada Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.

16.04.2022 - 13:10 |
Rusya, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişini yasakladı

İngiltere Rusya'ya Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon nedeni ile bir dizi yaptırım uygulamıştı. Rusya İngiltere'den peş peşe gelen hamlelere bugün aldığı yeni kararla karşılık verdi.Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Dışişleri Bakanı Liz Truss ve Savunma Bakanı Ben Wallace’ın aralarında bulunduğu 13 üst düzey yönetici hakkında yaptırım kararı aldığın duyurdu.

BORİS JOHNSON'A YASAK

Alınan yaptırım kararları kapsamında Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın ülkeye girişinin yasaklandığı bildirildi.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu adım, Londra'nın Rusya'yı uluslararası alanda izole etmeyi amaçlayan dizginsiz siyasi kampanyasına bir yanıt olarak atıldı." ifadesi yer aldı.

BORİS JOHNSON UKRAYNA'YA GİTMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulunmuş ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmüştü. Johnson burada Ukrayna'ya verdikleri desteğin devam edeceğini söylemişti.

 

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