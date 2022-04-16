GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRusya, Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi
HaberlerDünya Haberleri Rusya, Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi
ABONE OL

Rusya, Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi

Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, Rusya’nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı.

16.04.2022 - 12:28 | | DNİPRO (İHA)
Rusya, Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko’dan yeni bir açıklama geldi. Rusya’nın Dnipro kentine 2 füze saldırısı düzenlediğini bildiren Reznichenko, “Boş olan bir kümes hayvanı fabrikasını tamamen yok ettiler. Fabrikada hiç kimse bulunmuyordu" dedi. Reznichenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında vurulan fabrikaya ait fotoğraflar da ekleyerek yıkımı gözler önüne serdi. Vali Reznichenko ayrıca, stratejik öneme sahip bir noktanın daha Rusya tarafından hedef alındığını sözlerine ekledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Paraya para demiyor! Altın kaplayıp satıyor! Kilosu 10 bin lira

    Paraya para demiyor! Altın kaplayıp satıyor! Kilosu 10 bin lira

    Rusya Savunma Bakanlığı: “Gece boyunca, yüksek hassasiyetli füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu”

    Rusya Savunma Bakanlığı: “Gece boyunca, yüksek hassasiyetli füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu”

    Rusya, Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi

    Rusya, Dnipro’ya 2 füze saldırısı düzenledi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Paraya para demiyor! Altın kaplayıp satıyor! Kilosu 10 bin lira

    Paraya para demiyor! Altın kaplayıp satıyor! Kilosu 10 bin lira

    Sıradaki Haber
    Rusya Savunma Bakanlığı: “Gece boyunca, yüksek hassasiyetli füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu”

    Rusya Savunma Bakanlığı: “Gece boyunca, yüksek hassasiyetli füzelerle 16 düşman hedefi vuruldu”

    Sıradaki Haber
    Bugün maç var mı? Hangi maç, hangi kanalda? İşte maç programı!

    Bugün maç var mı? Hangi maç, hangi kanalda? İşte maç programı!

    Sıradaki Haber
    3 bin 972 lira maaş ödeniyor! İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! 6,8 ,10 ay ve...

    3 bin 972 lira maaş ödeniyor! İşçi işveren milyonları ilgilendiriyor! 6,8 ,10 ay ve...

    Sıradaki Haber