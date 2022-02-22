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DünyaRusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tepki elbette bekleniyordu
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tepki elbette bekleniyordu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararına gelen tepkilere yönelik, "Tepki elbette bekleniyordu. Gazeteler, televizyonlar, internet ve sosyal medyada herkesin ağzında bu konu var. Batılı meslektaşlarım tarafından son 10 yılda tüm sorunlarda Moskova suçlanıyor ve yaptırımlar uygulanıyor. Buna alıştık" dedi.

22.02.2022 - 13:09 |
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Tepki elbette bekleniyordu

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