GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaRus ordusundan temizlenen Irpin’de savaşın izleri görüntülendi
HaberlerDünya Haberleri Rus ordusundan temizlenen Irpin’de savaşın izleri görüntülendi
ABONE OL

Rus ordusundan temizlenen Irpin’de savaşın izleri görüntülendi

Rus ordusundan temizlenen Ukrayna’nın Irpin kentinde, saldırıların ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

01.04.2022 - 13:09 | | KİEV (İHA)
Rus ordusundan temizlenen Irpin’de savaşın izleri görüntülendi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 37 gündür aralıksız sürerken, saldırıların ardından ülkede birçok kentte yıkım meydana geldi. Rus ordusundan temizlenen Ukrayna’nın Irpin kenti de Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından görüntülendi. Birçok bölgenin ciddi hasar aldığı kentte vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışırken Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ağır hasar alan Irpin’de insanlar böyle yaşadı. Uzun bir süre Ukraynalılar, Rusların bıraktığı yaraları saracak. İki gündür Acil Durumlar Servisi personeli korkunç savaştan kaçan insanlara yardım ettiği gibi hayvanlara da yardım ediyor” ifadelerini kullandı.

Rus ordusundan temizlenen Ukrayna’nın Irpin kenti de Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından görüntülendi. Birçok bölgenin ciddi hasar aldığı kentte vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışırken Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ağır hasar alan Irpin’de insanlar böyle yaşadı. Uzun bir süre Ukraynalılar, Rusların bıraktığı yaraları saracak. İki gündür Acil Durumlar Servisi personeli korkunç savaştan kaçan insanlara yardım ettiği gibi hayvanlara da yardım ediyor” ifadelerini kullandı.
Rus ordusundan temizlenen Ukrayna’nın Irpin kenti de Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından görüntülendi. Birçok bölgenin ciddi hasar aldığı kentte vatandaşlar, yaralarını sarmaya çalışırken Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Ağır hasar alan Irpin’de insanlar böyle yaşadı. Uzun bir süre Ukraynalılar, Rusların bıraktığı yaraları saracak. İki gündür Acil Durumlar Servisi personeli korkunç savaştan kaçan insanlara yardım ettiği gibi hayvanlara da yardım ediyor” ifadelerini kullandı.



“Şehrin yarısı yok oldu”
Irpin Belediye Başkanı Aleksandır Makruşin de kentte yaşanan can kayıplarına değinerek, “50 asker öldü, 100 asker yaralandı ve 300’e yakın da sivilin öldüğünü düşünüyorum. Henüz göçük altından çıkarılamayanlar var. Yüzde yüz oralarda insanlar var. Şehrin yarısı yok edildi” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

    Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

    Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

    Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

    Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

    Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

    Rus güçleri, Gostomel'deki havaalanını terk etti

    Sıradaki Haber
    Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

    Bayram ikramiyelerine ve destek ödemelerine zam geldi! Paralar hesaplara yatırılıyor, 2.600 TL...

    Sıradaki Haber
    Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

    Sağlık raporları ile ilgili son dakika kararı! Yıl sonuna kadar...

    Sıradaki Haber
    Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve müze araştırmacısı alacak! İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları!

    Kültür ve Turizm Bakanlığı arkeolog ve müze araştırmacısı alacak! İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları!

    Sıradaki Haber