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Rus ordusu kuşattı! Belediye Başkanı Klitschko: Tahliye artık imkansız

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitali Klitschko, kentin Rus ordusu tarafından kuşatıldığını söyleyerek artık şehirden sivillerin tahliyesinin imkansız hale geldiğini açıkladı.

27.02.2022 - 23:13 |
Rus ordusu kuşattı! Belediye Başkanı Klitschko: Tahliye artık imkansız

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından saldırılar devam ederken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko’dan halkı tedirgin eden açıklama geldi. Klitschko, başkentin kuşatıldığını ve kentten tahliyenin imkansız hale geldiğini söyledi.

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"DIŞARIYA ÇIKMAYIN"

Başkan Klitschko, şu an kentte hiçbir Rus askerinin bulunmadığını fakat kentin kuşatıldığını söyleyerek, "Kiev kendini savunmaya devam ediyor. Başkentte Rus askeri yok. Ancak ordumuz, kolluk kuvvetlerimiz sabotaj gruplarını tespit etmeye devam ediyor. Geceleri çatışmalar yaşandı. Birkaç büyük sabotaj grubunu yok etti. Sakinlerimizin güvenliği için yarın sabaha kadar sokağa çıkma yasağı uyguladık. Dışarıya çıkmayın" dedi.

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TAHLİYE İMKANSIZ HALE GELDİ

Klitschko, "Genel olarak, şehirdeki durum şu anda kontrol altında. Tüm kritik altyapı tesisleri çalışır durumda. Toplu taşıma sistemleri çalışmıyor. Metro istasyonları insanlara sığınak görevi görüyor. Sivil halkın kentten tahliyesi artık imkansız hale geldi" ifadelerini kullandı.

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