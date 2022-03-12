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DünyaRus askerleri, Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov'u böyle kaçırdı
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Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov'u böyle kaçırdı

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta yeni gelişmeler yaşanıyor. Birçok şehirde çatışmalar gece boyu sürerken ülkede dünyayı şok eden bir gelişme daha yaşandı. Rus askerleri, Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov'u kaçırdı. O anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

12.03.2022 - 13:48 | | İHA
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Rusya’nın Ukrayna saldırıları 17 gündür devam ediyor. Bölgede çatışmaların aksine akıl almaz olaylar da yaşanıyor. Ağır Rus bombardımanı ve ablukası altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerleri tarafından kaçırıldı.

Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Yardımcısı Kiril Timoşenko, "Melitopol Belediye Başkanı İvan Federov, Rus askerlerince kaçırıldı" ifadelerini kullandı ve olayı doğruladı.

Öte yandan, kaçırılma olayıyla ilgili açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaşanılan bu hadisenin tüm uluslararası normlara aykırı olduğunu ifade etti. 

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