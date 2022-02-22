Putin'den yeni açıklama: Ukrayna'daki durum istisna

Rusya Ukrayna krizinde peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama daha geldi. Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.

Putin, Ukrayna topraklarının üçüncü ülkeler tarafından Rusya'ya karşı tehdit oluşturmak için kullanıldığını belirtti.