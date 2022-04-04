Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Ukrayna’da Rus birliklerinin saldırılarından en çok etkilenen liman kenti Odessa’da esnaf, iş yerlerini şehre düşen füzeler nedeniyle kapattı. Mağazaların camları suntalarla kaplanırken, çalışmaya devam eden işletmeler de iş yerlerini korumaya aldı.