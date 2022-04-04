GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaOdessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı
HaberlerDünya Haberleri Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı
ABONE OL

Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

Rus bombardımanı altında olan Ukrayna'nın Odessa kentinde ardı ardına yaşanan saldırılar nedeniyle esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı.

04.04.2022 - 15:51 | | ODESSA (İHA)
Odessa'da esnaf, iş yerlerini suntalarla kapattı

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Rus ordusu sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Ukrayna’da Rus birliklerinin saldırılarından en çok etkilenen liman kenti Odessa’da esnaf, iş yerlerini şehre düşen füzeler nedeniyle kapattı. Mağazaların camları suntalarla kaplanırken, çalışmaya devam eden işletmeler de iş yerlerini korumaya aldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

    Kayınpederi ve kayınvalidesini vurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Beykoz'da ters şeritteki servis minibüsü ile otomobil çarpıştı

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Zelenskiy, Rus birliklerinden temizlenen Bucha’yı ziyaret etti

    Sıradaki Haber
    Son dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...

    Son dakika zam kararı! İstanbul'da ulaşıma zam gelecek mi? Yüzde 50...

    Sıradaki Haber
    SGK harekete geçti! Emeklilik iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor

    SGK harekete geçti! Emeklilik iptal ediliyor, maaşlar geri alınıyor

    Sıradaki Haber