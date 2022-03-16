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NATO'dan yeni Ukrayna açıklaması! 'Desteğimiz sürecek'

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya mali, askeri ve siyasi desteğimiz sürecek." dedi.

16.03.2022 - 11:43 |
NATO'dan yeni Ukrayna açıklaması! 'Desteğimiz sürecek'

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın açtığı savaşın NATO ülkelerini uzun vadede etkileyecek sonuçlar doğurduğunu belirten Stoltenberg, "Ukrayna'ya mali, askeri ve siyasi desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

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