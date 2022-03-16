NATO'dan yeni Ukrayna açıklaması! 'Desteğimiz sürecek'
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Ukrayna'ya mali, askeri ve siyasi desteğimiz sürecek." dedi.
16.03.2022 - 11:43 |
Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.
Rusya'nın açtığı savaşın NATO ülkelerini uzun vadede etkileyecek sonuçlar doğurduğunu belirten Stoltenberg, "Ukrayna'ya mali, askeri ve siyasi desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.
İlgili Haber
Rusya-Ukrayna savaşında saldırılar sınıra kadar dayandı! Polonya korku içinde Rus saldırısına hazırlanıyor...
İlgili Haber
Rusya - Ukrayna savaşında son dakika haberleri... Putin'e ağır darbe! Ukrayna dünyaya duyurdu: Öldürülen Rus generallerin sayısı 4'e yükseldi