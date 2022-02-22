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NATO'dan Putin'in kararı sonrası flaş açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması konusunda açıklama yaptı.

22.02.2022 - 01:59 | | DHA
NATO'dan Putin'in kararı sonrası flaş açıklama

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "2015 yılında, Rusya'nın da dahil olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Ukrayna'nın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tam saygısını yeniden teyit etti. Donetsk ve Luhansk, Ukrayna'nın bir parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak doğu Ukrayna'daki çatışmayı körüklemeye devam ediyor. Ayrıca Ukrayna'yı bir kez daha işgal etmek için bahane üretmeye çalışıyor" dedi.

STOLTENBERG, UKRAYNA'YA DESTEĞİ YİNELEDİ

Stoltenberg, NATO'nun Ukraynan'ın kabul görmüş sınırları içinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini yineleyerek, "Müttefikler, Rusya'yı mümkün olan en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye, Ukrayna ve çevresindeki devasa askeri birikimini geri çekmeye ve uluslararası yükümlülüklerine ve taahhütlerine uygun olarak Ukrayna'dan güçlerini çekmeye çağırıyor." dedi.

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