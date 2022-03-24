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DünyaNATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek verecek
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek verecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında, “NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek vermeye karar verdi” dedi.

24.03.2022 - 16:26 |
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO liderleri Ukrayna’ya daha fazla destek verecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamaları:

Ukrayna halkı cesaretle direniyor, biz de onların yanındayız. Başkan Zelenskiy, askeri yardımın artırılmasını talep etti, NATO da daha fazla  yardım kararı aldı.

Baltıklardan Karadeniz'e, 8 NATO Çok Uluslu Gücü göreve hazır. Ukrayna'ya vermiş olduğumuz mevcut desteklerden ötürü müttefiklerimize teşekkürlerimi sundum. Sorumluluğumuz doğrultusunda, bu çatışmanın artmamasını sağlamakla yükümlüyüz. Bosna Hersek ve Gürcistan'a desteklerimizi devam ettireceğiz.

Bugün müttefik liderler, Çin'e de Rusya'nın savaş çalışmalarına destek olmaması konusunda bir çağrı yaptı. NATO'nun güvenlik ortamı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal çabasıyla değişmiştir. Tüm bu bağlamda yapacağımız çalışmalar daha fazla yatırım gerektirmekte. NATO'nun "açık kapı" politikası sürecek. Rusya'nın, Başkan Putin'in Ukrayna'yı işgali, bizim güvenlik ortamımızı uzun vadeli olarak değiştirmiştir. Bu, yeni realitedir.

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