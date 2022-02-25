Moldova Devlet Başkanı: Sınırlarımız Ukrayna vatandaşlarına açıktır

Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'dan ilk vatandaşlar bugün 4 binden fazla geçişle Moldova'ya geliyor. Hükümet, Palanca ve Ocnita yakınlarında geçici yerleştirme merkezleri kurdu. Sınırlarımız, güvenli geçişe veya kalmaya ihtiyacı olan Ukrayna vatandaşlarına açıktır" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) komiseri Filippo Grandi, Ukraynalıların Moldova sınırını geçmelerine izin verdiği için Başkan Sandu'ya teşekkür etti. Grandi, "Başkan Sandu, Ukrayna'dan kaçan insanların Moldova sınırını güvenli bir şekilde geçmelerine izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. UNHCR olarak bizler, siz onları alırken ve ev sahipliği yaparken uluslararası desteği harekete geçirmeye yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.