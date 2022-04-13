Mısır'da katliam gibi kaza! 10 ölü, 14 yaralı!

Kaza sabahın erken saatlerinde Aswan ile ünlü Abu Simbel tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda meydana geldi.

Turistleri taşıyan bir otobüsün bir otomobille çarpışması sonucu 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan açıklamada 8'i Fransız ve 6'sı Belçikalı on dört kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.