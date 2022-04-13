Mısır'da katliam gibi kaza! 10 ölü, 14 yaralı!
Mısır'da meydana gelen trafik kazasında 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi ise yaralandı
13.04.2022 - 13:54 |
Kaza sabahın erken saatlerinde Aswan ile ünlü Abu Simbel tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda meydana geldi.
Turistleri taşıyan bir otobüsün bir otomobille çarpışması sonucu 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.
Valilikten yapılan açıklamada 8'i Fransız ve 6'sı Belçikalı on dört kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.