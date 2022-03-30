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DünyaMikolayiv’de vurulan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı
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Mikolayiv’de vurulan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı

Ukrayna’nın Mikolayiv kentinde dün Rus füzesinin hedefi olan valilik binasında can kaybı 12’ye, yaralı sayısı ise 33’e yükseldi.

30.03.2022 - 10:22 | | MIKOLAYIV (İHA)
Mikolayiv’de vurulan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı

 

Rusya’nın Ukrayna saldırıları devam ediyor. Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, dün Mikolayiv’de vurulan 9 katlı valilik binasında can kaybının 12’ye, yaralı sayısının ise 33’e yükseldiği aktarıldı. Yetkililer, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, Rusya’yı sabah saatlerinde hedef aldığı valilik binasında insanların işe gelmesini beklemekle suçlayarak, “Uyuyakalmıştım fakat şanslıyım. Çoğunluk bir şekilde kaçtı nasıl oldu bilmiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Saldırı sonrası Danimarka Parlamentosu’nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, “Mikolayiv’de askeri hedefler yok. Mikolayiv halkı, Rusya için tehdit oluşturmuyor” demişti.

Yerel saatle 09.00 civarında hedef alınan binada büyük hasar meydana gelmişti.

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