GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaMariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi
HaberlerDünya Haberleri Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi
ABONE OL

Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

Mariupol Belediyesi, Rus askerlerinin kontrolündeki kentten bir günde 2 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

02.04.2022 - 15:17 | | MARIUPOL (İHA)
Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

Ukrayna'nın güneyinde insani krizin giderek derinleştiği Mariupol kentinden siviller tahliye edilmeye çalışıyor. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bir günde kentten 2 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, “Tahliye edilen Mariupol sakinleri dün gece Zaporijya'ya böyle ulaştı. Kimi kendi arabasıyla, kimi otobüsle. Toplamda 2 binden fazla kişi var” denildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boichenko ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Her gün tahliyeyi sürdürmek için her türlü çabayı gösteriyoruz. Zaporijya bölge ve şehir yönetimlerine ve şahsen Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereşuk'a, ayrıca insanları kurtarmamıza yardım eden tüm ortaklara minnettarım. Mariupol sakinlerimize özel teşekkürler. Gerçek kahramanlar sizlersiniz" ifadelerini kullandı.

GÜNCEL HABERLER

Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

Mezun olmadan iş teklifleri alıyorlar! Bu bölümü okuyan işsiz kalmıyor

Sıradaki Haber
Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

Mariupol'de bir günde 2 binden fazla sivil tahliye edildi

Sıradaki Haber
Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

Velayet ile ilgili flaş karar! Milyonları ilgilendiriyor

Sıradaki Haber
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik fırsatı! 10 yılda emeklilik ve yüksek emekli aylığı...

Sıradaki Haber