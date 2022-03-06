Macron ile görüşen Putin'den Ukrayna'ya tepki: 'Kiev anlaşmalara uymuyor'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü. Kremlin'den konu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada 'Putin, Macron'a Kiev'in sivillerin tahliyesine ilişkin anlaşmalara uymadığını söyledi' denildi.
06.03.2022 - 17:47 | | DHA
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına yönelik telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Putin - Macron görüşmesinin ardından Kremlin'den konu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada 'Putin, Macron'a Kiev'in sivillerin tahliyesine ilişkin anlaşmalara uymadığını söyledi' denildi. İki liderin görüşmesinin 1 saat 45 dakika sürdüğü aktarıldı.
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