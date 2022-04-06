Lviv'de halk 515 kandil mum ile Ukrayna haritası çizdi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 42. gününde devam ediyor. Savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan binlerce kişiye geçici ev sahipliği yapan Polonya sınırındaki Lviv’de halk ilginç bir etkinlik için şehir merkezindeki ünlü sanatçı Taras Şevçenko’nun devasa anıtı önünde toplandı. Kentteki Novakivsky sanat okulundaki bir öğretmen tarafından planlanan eylemde, Ukrayna bayrağındaki sarı ve mavi renkler baz alınarak ülke sınırları bu renkleri taşıyan kandil mumlarla çizildi. Eylem için 318’i sarı, 297’si de mavi olmak üzere toplam 515 kandil mum kullanıldı. Anıt üzerine ise dökülen kanı simgelemesi için de onlarca kırmızı kandil mum yakıldı. Vatanını savunurken kahramanca ölen askerler için duaların edildiği ayin, ilahilerin söylenip barış ve özgürlük için mumların yakılmasıyla son buldu.

Ukrayna bayrağındaki sarı refahı, mavi ise barışı simgeliyor. Bayraktaki renkler, ‘sarı buğday tarlalarındaki mavi göğü’ sembolize ediyor. Yakıldıktan sonra meydanda bırakılan mumlar vatandaşların ilgi odağı olurken, kimi tüm haritayı kadrajına sığdırabilmek için arkadaşlarının omzuna çıktı, kimi de haritanın ortasına geçip yanan mumlarla hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.

Ukrayna bayrağındaki sarı refahı, mavi ise barışı simgeliyor. Bayraktaki renkler, ‘sarı buğday tarlalarındaki mavi göğü’ sembolize ediyor. Yakıldıktan sonra meydanda bırakılan mumlar vatandaşların ilgi odağı olurken, kimi tüm haritayı kadrajına sığdırabilmek için arkadaşlarının omzuna çıktı, kimi de haritanın ortasına geçip yanan mumlarla hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.