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DünyaLondra'da şüpheli cisim alarmı! Köprüler kapatıldı
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Londra'da şüpheli cisim alarmı! Köprüler kapatıldı

Londra'da şehir merkezinde dört köprü 'şüpheli cisim' alarmı yüzünden kapatıldı.

15.02.2022 - 15:05 |
Londra'da şüpheli cisim alarmı! Köprüler kapatıldı

Londra'da şehir merkezinde dört Köprü 'Şüpheli Cisim' alarmı yüzünden kapatıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada "Polis memurları South Bank civarındaki şüpheli cisim ihbarına müdahale ediyor. Bu süre boyunca köprüler tedbir önlemi doğrultusunda kapatılmıştır." denildi.

Kapatılan köprülerin Wastminster, Waterloo, Hungerford ve Golden Jubilee olduğu açıklanırken sürücülerden alternatif yolların kullanılması istendi.

Bir görgü tanığı ise İngiliz medyasına yaptığı açıklamada "Polis bize bölgeyi terk etmemizi söyledi." dedi.

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