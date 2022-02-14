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DünyaLavrov'dan flaş ABD açıklaması! 'Bütün olarak dikkate alınmalı'
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Lavrov'dan flaş ABD açıklaması! 'Bütün olarak dikkate alınmalı'

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Rusya'nın güvenlik endişelerine verdiği yanıttan kısmen memnun olmadıklarını belirterek, "ABD, askeri riski azaltacak önerileri sundu, ancak önerilerimiz bütün olarak dikkate alınmalı" dedi.

14.02.2022 - 16:11 |
Lavrov'dan flaş ABD açıklaması! 'Bütün olarak dikkate alınmalı'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov açıklamasında, "Müzakerelerle ilerlenebilecek bir yol görüyoruz. ABD askeri riski azaltacak öneriler sundu ancak önerilerimiz bir bütün olarak dikkate alınmalı" ifadelerini kullandı.

Lavrov hafta sonu ABD'li mevkidaşı Anthony Blinklen ile yaptığı görüşmede ABD'yi Ukrayna'daki çatışmayı körüklemekle suçlamıştı. Blinken ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda muazzam sonuçlarla karşılaşacağını belirtmişti.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "Batılı ortaklarla anlaşmaya varma şansı var mı, yoksa Rusya'yı sonsuz müzakerelere sürüklemek mi istiyorlar" sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Şans her zaman var" dedi.

Putin'in, Rusya'nın güvenlik garantileri teklifine ABD ve NATO tarafından gelen cevaba kendilerinin bir cevap hazırlanıp hazırlanmadığıyla ilgili sorusuna cevap veren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "10 sayfada formüle edilmiştir" dedi.

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