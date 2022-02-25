Kritik NATO Toplantısı sonrası son dakika kararı: En sert yaptırımları uygulayacağız

Rusya'nın Ukrayna işgalinin 2. gününde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Zirve sonrası yapılan ortak açıklamada 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hatadır' ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Güçlü ve muteber bir caydırıcılığı sağlamak üzere gerekli tüm konuşlandırmaları yapacağız." denildi. NATO Zirvesi bildirisinde "Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümeti ile vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız." ifadeleri yer aldı.

"TEK SORUMLU RUSYA"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun devlet ve hükümet başkanları seviyesinde videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü zirvenin açılış konuşmasını yaptı.

Aylardır yapılan uyarılara ve diplomatik çözüm çabalarına rağmen Rusya'nın, Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurgulayan Stoltenberg, "İşgalin tek sorumlusunun Rusya olduğunu" ifade ederek 'Rusya'ya en sert yaptırımları uygulayacağız' dedi.

Stoltenberg, Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırarak, İttifakın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

ERDOĞAN: TAVRIMIZI ORTAYA KOYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili yaptığı açıklamada NATO'yu işaret ederek, "Olayı devlet veya kurumsal bazda ele alacak olursak, burada da şu anda ortada sadece NATO kalıyor. NATO bu video konferans zirvesiyle beraber artık tavrını belirlemelidir, ne yapacaksa yapmalıdır. Malum, şu ana kadar Ukrayna’ya ciddi manada bir asker gönderme gibi durumla karşı karşıya henüz kalmadık.

Herkes sadece laf yapıyor, iş yapan yok. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla Rusya artık sınırda ciddi denilebilecek sayıda asker yığınağı yapmış vaziyette. Tabii bu tablo karşısında neticenin ne olabileceğini kestirmek için herhalde kâhin olmaya gerek yok. Bu bakımdan yapacağımız bu video konferansta NATO müttefiki üye ülkelerin liderleri bakalım neler söyleyecek. Biz de tabii söyleyeceğimizi onların da söyleyeceklerine göre belirleyecek, tavrımızı ortaya koyacağız." demişti.