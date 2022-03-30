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DünyaKremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev tarafıyla yürütülen müzakerelerle ilgili, “Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı” dedi.

30.03.2022 - 15:25 | | MOSKOVA (İHA)
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da süren müzakerelere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Müzakerelerde henüz umut verici bir sonuca ulaşılamadığını belirten Peskov, "Öncelikle meslektaşım Vladimir Medinskiy (Rus müzakere heyeti başkanı) bugün daha detaylı bilgiler verecek. İkinci olumlu gelişme ise Ukrayna tarafı somut tekliflerini kağıda dökmeye başladı. Genel olarak bakınca çok umut veren şeyler söyleyemeyiz. Bazı adımlar uzun süre alacak" dedi. Müzakerelerde Kırım’ın pazarlık konusu olup olmadığını yanıtlayan Peskov, "Anayasamıza göre Rusya Federasyonu topraklarının kaderini kimseyle tartışamayız" diye konuştu.

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