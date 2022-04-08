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DünyaKramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can sayısı 39’a yükseldi
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Kramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can sayısı 39’a yükseldi

Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rus ordusunun Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yönelik saldırısında can kaybının 39’a yükseldiğini, ölenlerden 4’ünün çocuk olduğunu açıkladı.

08.04.2022 - 15:07 | | KRAMATORSK (İHA)
Kramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can sayısı 39’a yükseldi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 44 gündür devam ediyor. Rusya ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu arttı. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko yaptığı açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini, 4’ünün çocuk olduğunu bildirdi.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu arttı. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko yaptığı açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini, 4’ünün çocuk olduğunu bildirdi.
Rusya ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu arttı. Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) Sözcüsü Artem Dehtyarenko yaptığı açıklamada, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini, 4’ünün çocuk olduğunu bildirdi.

"4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu"
Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko ise tren istasyonuna yönelik verdiği bilgide, "4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu. Düşman bu insanları öldürmek istedi. Yüzde 90'ı yaşlı insanlar, çocuklar ve kadınlardı. Çok fazla ayağını, elini kaybeden yaralı var. 30-40 cerrah hastanede müdahale ediyor hastalara" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, saldırıda 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko ise tren istasyonuna yönelik verdiği bilgide, \
Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko ise tren istasyonuna yönelik verdiği bilgide, \

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