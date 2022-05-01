Kiev’deki benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de akaryakıt bitme noktasına geldi. Şehirdeki halk azalan akaryakıt nedeniyle benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ukrayna’da akaryakıt fiyatlarının, Rusya-Ukrayna savaşından önce 35 grivna iken savaş sonrası 50 grivnaya ulaşmasının ardından Bakanlar Kurulu yakıt oranını düşürerek fiyatı 35 grivnaya indirdi. Şehirdeki akaryakıt istasyonları özel araçlara, sağlık ekiplerinin ve polis ekiplerinin araçlarına hizmet veriyor.



Akaryakıt istasyonunda sıra bekleyen Anatolıy Bılınchuck, “Biz Ukraynalıları hiçbir şekilde yenemeyecekler. Hiçbir zaman sağlıklı ve güçlü bir millet olmadık ama ayakta kalacağız. Savaşı kazanacağız. Çocuklarımız ve torunlarımız yeni bir Ukrayna'da yaşayacak. Rusların buradan çıkması en önemli mesele. Putin yaptıklarının aptalca ve yanlış olduğunu anlamıyor. Bizden daha fazla acı çekecek ve buradan gidecekler. Şimdi Zelenskiy Avrupa ile pazarlık yapıyor. Avrupa üzerinden bize akaryakıt verecekler gibi görünüyor. Böyle bir iddia var. Her şeye rağmen Ukrayna ulusunun normal bir ulus olmasına yardımcı olacağız. Üç saat kuyrukta kaldım. Bu durumu idare etmeliyiz” dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise yaşanan akaryakıt sıkıntısını Avrupalı liderler ile görüşerek çözeceğini açıklamıştı.