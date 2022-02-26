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DünyaKiev'de son dakika gelişmesi! 'Buna mecburuz' dedi ve duyurdu
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Kiev'de son dakika gelişmesi! 'Buna mecburuz' dedi ve duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı. Kiev alarm durumuna geçti. CNN Türk ekibi Kiev'den son durumu aktardı.

26.02.2022 - 20:06 |
Kiev'de son dakika gelişmesi! 'Buna mecburuz' dedi ve duyurdu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de işgalci Ruslarla ordu birlikleri çarpışıyor. Siren seslerinin duyulduğu Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kiev Belediye Başkanı yaptığı açıklamada, "Sokakta birini görürsek düşman sayılacak." dedi.

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu Kiev'de son durumu aktardı. Topçu yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağı başladı. Başkent Kiev'de başlayan sokağa çıkma yasağı önceki günler vardı ama saat öne çekildi. Kiev Belediye Başkanı şöyle söyledi: Sokağa çıkma yasağı 28 Şubat'a kadar devam edecek. 'Sokakta birini görürsek düşman sayılacak' dedi. Kiev için buna mecburuz ifadesini kullandı. Burada lastikler getirilmiş durumda. Kum torbalarıyla kamyonetlerle bir savunma hattı oluşturulmuş durumda." ifadelerini kullandı.

"MARKETLER TALAN EDİLDİ"

Sokağa çıkma yasağı öncesi son durumu aktaran Topçu, "Kiev'de sokağa çıkma yasağından önce marketler yoğundu. Marketler adeta talan edildi. Kiev'i terk etmek istiyorlar ama taksi bulamıyorlar. Bankalar kapalı, ATM'de para yok. Bölgede tansiyon bir hayli yüksek. Ukrayna Güvenlik güçleri ise sivillerle birlikte bu noktada bir direniş göstermeye gayret edecekler. Sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar devam edecek" dedi.

Kievde son dakika gelişmesi Buna mecburuz dedi ve duyurdu

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