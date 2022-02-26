GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
DünyaKiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı
HaberlerDünya Haberleri Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı
ABONE OL

Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesi gününe kadar uzatıldı.

26.02.2022 - 19:26 | | İHA
Kiev'de sokağa çıkma yasağı pazartesiye kadar uzatıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken başkent Kiev'de de gerginlik devam ediyor. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko tarafından yapılan açıklamada, Rus askerlerinin kente girişi ihtimaline karşı sokağa çıkma yasağının pazartesiye kadar uzatıldığı açıklandı. Kiev halkının araç kullanmaları da yasaklanırken, "Sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta bulunanlar sabotajcı olarak değerlendirilecektir" denildi. Hava saldırısına ilişkin alarmların çalınması durumunda en yakın sığınaklara geçilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Metrolar, sığınak olarak kullanılacak" ifadelerine yer verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna’ya tanksavar füzesi gönderecek

    Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna’ya tanksavar füzesi gönderecek

    Belarus karıştı! Büyük kriz: Muhalif lider kendisini 'devlet başkanı' ilan etti

    Belarus karıştı! Büyük kriz: Muhalif lider kendisini 'devlet başkanı' ilan etti

    Avrupa ülkesinden son dakika Rusya kararı! Ordu resmen harekete geçiyor

    Avrupa ülkesinden son dakika Rusya kararı! Ordu resmen harekete geçiyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna’ya tanksavar füzesi gönderecek

    Almanya, Hollanda üzerinden Ukrayna’ya tanksavar füzesi gönderecek

    Sıradaki Haber
    26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    26 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

    Sıradaki Haber
    THY'den son dakika bilet fiyatı kararı! Yeni uygulama duyuruldu

    THY'den son dakika bilet fiyatı kararı! Yeni uygulama duyuruldu

    Sıradaki Haber
    Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

    Emeklilik, 3600 ek gösterge ve borçlanma ile ilgili son dakika açıklaması! 2000 yılı sınır...

    Sıradaki Haber