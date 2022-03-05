Kiev'de sıcak gelişme! Siren sesleri yeniden yükseldi

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu yaptığı açıklamada, "Birkaç dakika önce yeniden siren sesleri duyulmaya başlandı. Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerleyişini sürdürüyor. Hem asker hem polis hem sivil halk savunma koordinasyonunu oluşturuyor. Şehir merkezi sokak çatışmalarına hazırlanıyor. Vatandaşlar evlerinde bırabildikleri ne varsa yollara yerleştirmiş durumda. Kuzey bölgelerde çatışmanın dozu bir hayli fazla.Şu an itibarıyla durum biraz sakin." dedi.

"KİEV HAZIRLANIYOR"

Mücahip Topçu, "Sokak çatışmaları için hazırlıklar sürüyor. Özellikle ara sokaklar ve caddeler kapanmış durumda. Sadece yollarda değil yaya güzergahlarında da demir bariyerler var. Olası bir Kiev işgalinde halk direnecek gibi görünüyor. Hazırlıklar bunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.