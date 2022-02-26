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Kiev’de binaya bomba düştü

Kiev’de sivillerin yaşadığı binaya bomba düştü.

26.02.2022 - 11:29 | | KİEV (İHA)
Kiev’de binaya bomba düştü

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 3’üncü gününde de devam ediyor. Ülkede bomba ve çatışma sesleri duyulurken, Kiev’deki Julyani semtinde bulunan bir site binasına bomba düştü. Dumanların yükseldiği binanın 4-5 katı patlamanın ardından zarar gördü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan kişi sayısına yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"Sivillere saldırmadıkları koca bir yalan"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı konuşmada, "Rusya’nın sivilleri hedef almıyoruz açıklamaları koca bir yalandan ibaret" ifadelerini kullanmıştı.

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