Karadeniz'de sıcak gelişme! Rusya o anları paylaştı, seyir füzelerini ateşlediler

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken Rusya, Ukrayna’yı seyir füzeleri ile vurmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de bulunan Rus Donanmasına bağlı denizaltıdan Ukrayna topraklarına seyir füzesi fırlattığı anlara ait görüntüleri paylaştı.

"KARADENİZ'DEN İKİ KALİBR SEYİR FÜZESİ FIRLATTI"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, özel askeri operasyon çerçevesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri altyapısına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirildiğini belirtilerek, “Karadeniz Filosu’na bağlı denizaltıdan, Ukrayna topraklarında belirlenen kara hedeflerine Karadeniz’den iki Kalibr seyir füzesi fırlattı” denildi.

Füzelerin Ukrayna topraklarında hangi noktaları vurduğu ise henüz bilinmiyor.