GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı
HaberlerDünya Haberleri İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı
ABONE OL

İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da İsrail güçlerinin düzenlediği saldırılar nedeniyle 5’i ağır olmak üzere en az 17 kişi yaralandı.

17.04.2022 - 14:00 | | İHA
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

İsrail güçleri, Filistin’in başkenti Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yine saldırdı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle 5’i ağır olmak üzere en az 17 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrail güçlerinin Yahudilerin Fısıh Bayramı için bir araya geldiği Mescid-i Aksa’dan Filistinlileri uzaklaştırmak için rastgele sersemletici el bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullandığı açıklandı. Mescid-i Aksa’da ayrıca 3 Filistinlinin tutuklandığı öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

Fiyatlar katlandı! Şehrin değeri arttı, ev almak isteyenler sıraya girdi, 500 bin TL'si olanlar...

Fiyatlar katlandı! Şehrin değeri arttı, ev almak isteyenler sıraya girdi, 500 bin TL'si olanlar...

Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu uzman erbaş alacak! Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2022 başvuru şartları!

Sıradaki Haber
Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

Uçkun (yayla muzu) tezgahtaki yerini aldı! Demeti 10 lira...

Sıradaki Haber
Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

Pitbull ile şaka basketbol sahasındaki çocuklara dehşeti yaşattı

Sıradaki Haber
İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

İsrail güçleri Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldırdı: 17 yaralı

Sıradaki Haber