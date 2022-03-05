GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Dünyaİsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor
HaberlerDünya Haberleri İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor
ABONE OL

İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

İsrail Devlet Başkaı Issac Herzog, 9- 10 Mart'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

05.03.2022 - 22:28 | | DHA
İsrail Devlet Başkanı Herzog, Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Devlet Başkanı Sayın Isaac Herzog, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 9- 10 Mart 2022 tarihlerinde ülkemize bir devlet ziyareti gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye- İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Korkutan deprem açıklaması! 24 şehir kritik faydan geçiyor, 7 ve üzeri deprem...

    Korkutan deprem açıklaması! 24 şehir kritik faydan geçiyor, 7 ve üzeri deprem...

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı belli oldu

    Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşı sayısı belli oldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Korkutan deprem açıklaması! 24 şehir kritik faydan geçiyor, 7 ve üzeri deprem...

    Korkutan deprem açıklaması! 24 şehir kritik faydan geçiyor, 7 ve üzeri deprem...

    Sıradaki Haber
    Zelenskiy'den yeni açıklama: Ukrayna'yı kurtaracağız

    Zelenskiy'den yeni açıklama: Ukrayna'yı kurtaracağız

    Sıradaki Haber
    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Ayçiçek yağı fiyatlarına zam mı gelecek? Vatandaş akın etti, raflar boşaldı, hemen harekete geçildi

    Sıradaki Haber
    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Öğretmen ataması olacak mı? 2022 yılı öğretmen atamaları ile ilgili Bakan Özer’den açıklama!

    Sıradaki Haber