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İnsani koridorun açıldığı Sumyde ilk tahliyeler başladı

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan müzakerelerin ardından Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupol'da sivillerin tahliyesi için insani koridor açıldı. Sumy'deki ilk tahliyeler, kameralara yansıdı.

08.03.2022 - 12:11 | | UKRAYNA, (DHA)
İnsani koridorun açıldığı Sumyde ilk tahliyeler başladı

Rusya Savunma Bakanlığı dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla insani koridorlar için bugün Moskova saatiyle 10.00da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes açıklamasının ardından Ukrayna, Sumy'deki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. Görüntülerde, Ukraynalıların otobüslerle çatışma bölgelerinden tahliye edildiği görüldü.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna tarafı ile yapılan anlaşma kapsamında insani yardım koridorlarını açılacağını ifade etti. Bakanlık açıklamasında Kiev, Çernigiv, Sumy, Harkiv ve Mariupol şehirlerinden sivilleri tahliye etmek insani koridorlar açacağını duyurarak tahliyelerin Belarus'un Gomel kenti üzerinden Rusya'ya doğru yapılacağını belirtti.

 

 

 

 

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