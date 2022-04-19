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Hollanda, Lviv’deki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Hollanda hükümeti, Ukrayna’nın Lviv kentindeki büyükelçiliğinin yeniden açılacağını duyurdu.

19.04.2022 - 15:23 | | AMSTERDAM (İHA)
Hollanda, Lviv’deki büyükelçiliğini yeniden açıyor

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle birçok ülke Ukrayna’daki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı. Ukrayna’nın Lviv kentinde bulunan büyükelçiliğini yeniden açacağını duyuran Hollanda Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentine önce küçük bir ekiple gidilerek oradaki güvenlik durumuna dair bilgi edinilecek" dedi. Açıklamada ayrıca, güvenlik durumunun yeterli olması durumunda büyükelçiliğin başkent Kiev’e geri taşınacağı bildirildi.

Kiev'deki büyükelçilik 22 Şubat'ta Lviv’e taşınmış, çalışanlar ise 26 Şubat’ta Polonya’ya gitmişti. Aralarında Fransa’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi, geçtiğimiz günlerde Kiev’deki büyükelçiliklerini geri açacaklarını duyurmuştu.

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