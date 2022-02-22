Hindistan, Ukrayna’daki vatandaşlarını tahliye ediyor

Hindistan, Rusya ve Ukrayna arasında artan savaş gerginliği nedeniyle vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Bugün Ukrayna’nın başkenti Kiev'e gönderilen özel uçakla Hindistan vatandaşları ülkeye getirilecek. Hindistan havayollarına ait 200 yolcu kapasiteli Dreamliner B-787 uçağının tahliye edilen Hindistanlılarla birlikte bu akşam ülkeye dönmesi bekleniyor.

“Hindistan vatandaşlarının refahı önceliğimizdir”

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi T.S. Tirumurti yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın sınır bölgesi de dahil olmak üzere birçok şehrinde 20 binden fazla Hintli öğrenci ve vatandaş yaşıyor. Vatandaşlarımızın refahı önceliğimizdir” dedi.

Hindistan’ın Kiev Büyükelçiliği ise sosyal medya hesabından yayınladığı açıklamada, Ukrayna'daki kriz durumu göz önüne alınarak yolcuların tahliyesi için ek uçuşların düzenlenebileceğini bildirdi.