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Harkov'daki parka gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Rus ordusunun 6 gün önce Ukrayna'nın Harkov kentindeki Gorky Parkı'na gerçekleştirdiği saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

14.04.2022 - 17:00 | | HARKOV (İHA)
Harkov'daki parka gerçekleştirilen saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Rusya'nın 11 Nisan'da Harkov kentinde bulunan Gorky Parkı'na yönelik saldırısının görüntüleri ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler saldırının şiddetini gözler önüne serdi. Saldırıyla birlikte parktan yoğun duman yükseldiği görüldü.

Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti. Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti. Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.

Rusya Harkov'a saldırıları arttırdı
Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov, 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim yerleşim yerini ve Gorky Parkı'nı hedef aldığını belirterek saldırılarda 1 çocuğun hayatını kaybettiği bildirmişti. Terehov, Rusya'nın Harkov'a saldırılarını yoğunlaştırdığını vurgulamıştı.

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